Fabio Capello ha dichiarato in un'intervista al Corriere dello Sport: "L'Italia può vincere gli Europei. L'Inghilterra è una squadra interessante, non ancora una grande squadra. A centrocampo non ha tanta qualità, però tutta gente che lavora, forte, aggressiva, pericolosa sugli esterni. La novità è che difende bene, prevale fisicamente e per rapidità. E poi ha l’unico centravanti dell’Europeo, Kane. I falsi nueve, lasciamo stare… L’altra sera gli inglesi hanno sofferto il pressing dei danesi, solo quando si sono posizionati hanno concesso poco e costruito buone cose".



"Mi ha colpito l'atteggiamento della nostra Nazionale: unione, spirito di sacrificio, assenza di egoismo, di personalismi. Mancini ha fatto un lavoro di selezione straordinario. Lui è un allenatore che capisce di calciatori, a differenza di tanti suoi colleghi. Anche quando arrivò al City fece un ottimo lavoro. L'Italia ha anche il miglior portiere del mondo, mentre l'Inghilterra non può dire altrettanto, in campionato Pickford non ha fatto bene, chiedere a Ancelotti. Però non sbaglia i Mondiali, né gli Europei".



"Mourinho mi ha citato con Liedholm come allenatori imparagonabili della Roma? E' stato un colpaccio anche sul piano mediatico, nei primi tre mesi vi darà da scrivere parecchio. Sono un suo estimatore, a Roma dovrà domare la piazza e lui è un ottimo domatore".