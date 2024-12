Getty Images

Capello: "Non mi è piaciuta per niente la polemica di Calabria, su Theo..."

Fabio Capello alla Gazzetta dello sport critica l'atteggiamento avuto da qualche giocatore del Milan dopo la partita vinta in Champions League contro la Stella Rossa: "Al Milan succedono cose mai viste. Può essere che l’esterno sinistro francese abbia problemi extra-calcio, è in un momento così. Se invece fosse un capriccio sarebbe diverso. Ma la certezza è che non è lo stesso Theo dello scorso anno. Calabria? Contro la Stella Rossa non ha aiutato. Come uomo mi sembra a posto, ma come capitano non mi è piaciuta per niente la polemica che ha fatto uscendo dal campo al momento della sostituzione.Fonseca ha detto che vuole giocatori come Abraham e Camarda pronti a morire per il Milan? Ha completamente ragione, perché è vero che al Milan stanno mancando più giocatori come loro. I giocatori non rendono come dovrebbero, hanno poca voglia. Quando perdono palla non c’è nessuna rabbia nell’andare a recuperarla, nessuna aggressività".