Vertice di mercato e non solo per la Roma: lunedì il ds Monchi è atteso dal presidente Pallotta a Boston. All'ordine del giorno c'è anche la questione allenatore, specialmente se Di Francesco non battesse il Genoa. In caso di esonero, i nomi più caldi sono quelli di Paulo Sousa e di Laurent Blanc, in alternativa a Sampaoli (però già d'accordo col Santos) e Villas-Boas.



Invece piovono smentite sulle voci legate a un ritorno di Fabio Capello. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, per la prossima stagione bisogna aggiungere tra i candidati il 33enne italo-tedesco Domenico Tedesco dello Schalke.