Fabio Capello, ex allenatore del Real Madrid, ha parlato così ad AS: "La seconda volta che venni al Real Madrid il presidente ingaggiò Marcelo, Gago e Higuain. Mi chiese perché non li facevo giocare e io risposi che erano ragazzini. Rodrygo, Brahim, Vinicius, Odegaard…sono sì il futuro, ma devono crescere. Devi comprare i giovani, ma inserirli pian piano. Il ritorno di Zidane? È nel rischio che si vedono i veri uomini".