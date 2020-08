Dagli studi di Sky Sport, Fabio Capello è tornato a commentare l'arrivo di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus: "La presentazione di Pirlo doveva essere un indizio per capire che questo sarebbe stato l'epilogo. L'ho vista molto attentamente, Andrea è stato presentato come un fuoriclasse pagato 100 milioni e invece era l'allenatore dell'Under 23... questo doveva far capire qualcosa. La definirei davvero una presentazione esagerata".