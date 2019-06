Capello: "Reyes? Cos'ha fatto?!". Ha perso la vita in unMi sono venuti i brividi" ha detto a calciomercato.com con voce addolorata l'allenatore che l'ha avuto al Real Madrid nella stagione 2006-07, quella della vittoria della Liga grazie a una grande rimonta sul Barcellona, conclusa a pari punti ma con la differenza reti a favore delle merengues. Il protagonista fu proprio Reyes, grazie a una doppietta da subentrato nell'ultima giornata: "Un buon giocatore con qualità e fantasia. Forse un po' leggerino, ma se è arrivato al Real Madrid un motivo ci sarà". Ragazzo d'oro fuori dal campo: "Era l'amico di tutti, divertente e sempre allegro. Una persona di compagnia". Quasi non voleva crederci Fabio: "? Cos'ha fatto?!". Ha perso la vita in un incidente stradale . Tra tre mesi esatti avrebbe compiuto 36 anni, non ce l'ha fatta. Destino maledetto: "conclusa a pari punti ma con la differenza reti a favore delle merengues.: "Un buon giocatore con qualità e fantasia. Forse un po' leggerino, ma se è arrivato al Real Madrid un motivo ci sarà". Ragazzo d'oro fuori dal campo: "".

- Al Real è rimasto una sola stagione, totalizzando 38 presenze e 7 gol: "Ci serviva un giocatore di quel tipo, e insieme alla società abbiamo deciso di puntare su di lui". Il tempo di vincere il campionato prima di passare dall'altra parte della città, firmando per l'col quale nel 2009-10 ha conquistato l'. A proposito: con quattro trofei in bacheca, Reyes è il giocatore che ha vinto più volte quella competizione insieme a. Una con i Colchoneros e tre con il, lì dove è cresciuto diventando il debuttante più giovane del club a 16 anni, 4 mesi 29 giorni. Un record che rimarrà nella storia. Come la giornata di oggi, purtroppo. Reyes ha perso la vita in un incidente stradale: una notizia da brividi.