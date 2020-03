Fabio Capello, ex allenatore - tra le altre - di Juventus e Real Madrid, ha parlato di Gonzalo Higuain in un'intervista al quotidiano spagnolo As. Ecco le sue parole, riferite al periodo in cui i due si sono trovati insieme ai blancos: "La seconda volta che venni al Real Madrid il presidente ingaggiò Marcelo, Gago e Higuain. Mi chiese perché non li facevo giocare e io risposi che erano ragazzini. Bisognava aspettare, potevano fare la storia ma in seguito".