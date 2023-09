Fabio Capello, oggi ospite della trasmissione Radio anch'io sport su Radio Rai, ha parlato anche dell'Inter e del suo inizio di stagione: "L'Inter prosegue sull'abbrivio della finale di Champions della scorsa stagione. Si è vista in queste giornate di campionato una grande squadra, convinta delle proprie forze. E' la squadra che mi ha impressionato di più per continuità, ha ancora voglia di vincere. Lo dimostra il fatto che fin qui non ha subito alcun gol".



SCUDETTO - "La sorpresa è il Milan. l'ultima gara ha dimostrato di essere squadra. Ha giocatori di qualità e di forza e mi sembra molto più compatta. La Juventus è ancora un ibrido. A questa squadra manca un po' di personalità e un po' di qualità. Ieri con Pogba e Rabiot in campo si è visto qualcosa in più. Il Napoli non gioca più come lo scorso anno. Mi è sembrato che abbia perso quella determinazione che aveva lo scorso campionato. Adesso mi pare che faccia girare la palla un po' più lentamente. Su chi scommetterei per la seconda stella? Io dico Inter, soprattutto per la panchina, dove ci sono giocatori di qualità. E' quello che manca al Milan".