Fabio Capello, ex allenatore di Milan, Roma e Juventus, tra le altre, dice la sua sugli addii di Romelu Lukaku e Gigio Donnarumma in un'intervista a la Repubblica: "L’addio di Lukaku all’Inter tecnicamente pesa come quello di Donnarumma al Milan. Ma Gigio non ha portato un euro al club, quindi fa più male. La riconoscenza per chi ti ha cresciuto, aiutando la tua famiglia, è dovuta".