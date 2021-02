Fabio Capello, ex allenatore tra le altre di Juve e Milan, parla a Sky Sport di Erling Haaland, attaccante del Borussia Dortmund, paragonandolo a Ronaldo, ex attaccante dell'Inter: "Per ritmo, velocità d'azione e qualità mi ricorda Ronaldo il Fenomeno. Ha un fisico incredibile, e pensare che all'inizio non mi convinceva. Mi ha sorpreso".