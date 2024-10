Capello su Kalulu alla Juve: “Logiche che non capisco”

16 minuti fa



Il rendimento di Kalulu con la Juventus fa discutere e aumentare i rimpianti in casa Milan. Ecco il pensiero di Fabio Capello alla Gazzetta dello Sport: Due parole per chiudere, però, le merita Kalulu: possibile non servisse al Milan un difensore così? A volte il mercato ha logiche che non capisco. E allora mi affido al campo, lì dove il francese sta facendo vedere di essere uno da Juve".