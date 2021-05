Una notizia bomba che scuote il calcio italiano. Josè Mourinho torna in Serie A e lo fa sulla panchina della Roma. "Un allenatore di grande prestigio e di grande esperienza. E soprattutto è un allenatore che conosce bene l’Italia, così è tutto molto più facile" spiega a La Presse Fabio Capello, tecnico giallorosso tra il 1999 e il 2004. "Roma è una piazza difficile ma lui nelle piazze difficili si esalta. Spero per i tifosi romanisti che faccia tanto bene come ha fatto all’Inter. Non basta prendere un allenatore importante per vincere, ci vogliono anche i giocatori".