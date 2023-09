Fabio Capello si era espresso così a Sky sulla scelta di Stefano Pioli di escludere Reijnders dall’undici titolare contro il Newcastle: Mi sorprende l'assenza di Reijnders, l'unico che sa inventare un passaggio in verticale e che fa girare il gioco veloce. In una gara in casa che il Milan deve vincere io l'avrei messo".