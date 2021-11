Fabio Capello ha parato della sfida tra Roma e Milan di ieri sera, che si è conclusa con una vittoria dei rossoneri. "Il Milan ha meritato la vittoria in una partita molto bella giocata bene dai rossoneri. La Roma è stata sfortunata ma il Milan mi è sembrato più squadra. Ibrahimovic è tornato a essere protagonista". L'ex allenatore giallorosso ha continuato, ai microfoni di Radio Rai, la sua analisi del match: "Il rigore del Milan? Inutile parlarne, in Italia si arbitra in questa maniera ma il calcio è anche contatto. Vanno valutate queste cose, metterei un ex giocatore vicino al VAR per far capire che cosa accade in campo. Questa è sempre stata una mia battaglia". Il tecnico ha poi continuato esprimendo il suo giudizio sull'allenatore portoghese: "Mou è adattissimo alla Roma, ha capito la piazza e come funziona anche con le radio. Servono leader che lo aiutino, in campo ci vanno i giocatori e in certe partite sono fondamentali".