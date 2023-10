Fabio Capello commenta così la pesante sconfitta rimediata dal Milan contro il PSG in Champions League a Sky: La partita non mi è piaciuta. La prima mezzora il Milan se l'è giocata alla pari, col rischio del giocare uno contro uno, e questo non ha pagato. Ma quando giochi così contro gente come Mbappé corri il rischio, il Milan è stato assente... Disattento dietro e con zero presenza in area di rigore per 80 minuti. Il risultato finale è poco confortante, zero gol in tre partite e classifica deficitaria".