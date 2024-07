AFP/Getty Images

Capello sul Milan: “Fonseca non avrà problemi a correggere un difetto di Samardzic”

5 minuti fa



Lazar Samardzic è un obiettivo concreto del Milan in questa sessione di mercato. Fabio Capello ne parla così in una intervista alla Gazzetta dello Sport: “L’Inter è completa ma Lazar ha talento, fantasia, estro. È un giocatore da grandi colpi, ma discontinuo. In questo dovrà essere bravo Fonseca, ma non avrà problemi”.