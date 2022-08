Alla Juventus serve più un regista o un rinforzo in attacco? A rispondere alla domanda, direttamente ai microfoni di Sky Sport, è Fabio Capello: "Un regista classico? Non ci sono in giro, è difficile da trovare. Serve un giocatore che abbia più qualità. Sento parlare di Milik, ma non è un giocatore che fa la differenza. Non è quello che i tifosi sognano di vedere alla Juve: è un buon giocatore, che può far parte della rosa, ma nulla di più".