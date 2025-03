Capello sull'Italia: "Spalletti, le idee ci sono ma manca Acerbi"

AFP via Getty Images

Fabioè stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport e ha parlatoe del ko con la. Le parole dell'ex allenatore di Milan, Roma e Juventus."Nove mesi fa, quando la Svizzera ci eliminò dall’Europeo, ero in Germania a vedere la Nazionale dal vivo, e tornai a casa: quella era un’Italia che non sapeva di niente, faceva il compitino senza rischiare nulla. Giovedì invece ho visto, che ha giocato con passione e ha cercato sempre il risultato:Ma l’Italia c’è, ci sarà domani a Dortmund, perché sono convinto che gli azzurri possano fare una buonissima figura sperando di ribaltare la sconfitta di San Siro, eA patto di continuare su questa strada".

è una delle mezze ali destre più forti al mondo,ha ritmo e polmoni da Premier: gioca a una velocità diversa da tanti colleghi del campionato italiano, comepiù indietro. E poi, un top tra i pali. Aggiungo, che in questa doppia sfida di Nations purtroppo è infortunato. Sono loro i leader che dovranno prendere per mano i compagni e trascinarli"."Lesono un problema cronico, ormai. Con i tedeschi era una questione di centimetri, certo, maÈ anche e soprattutto questione diEcco, l’Italia soffre e bisogna lavorarci: abbiamo difensori bravissimi con la palla tra i piedi, penso aperò nell’uomo contro uomo non è la stessa cosa.