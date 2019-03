Fabio Capello, ex allenatore di Milan, Roma e Juve, parla a Deejay Footbal Club dei migliori giocatori che ha allenato: "Difficile da dire. Forse il migliore è stato Marco van Basten. Ma anche Ronaldo, "Il Gordo". Quando era con me era davvero ingrassato. Eppure aveva una qualità nei piedi, un dribbling. Doti uniche. Ma anche due difensori come Maldini e Baresi, non posso dimenticarli. Nazionale? Ci sono molti giovani interessanti. Personalmente, un giocatore che mi fa davvero impazzire è Nicolò Zaniolo".