Intervistato da Il Mattino, l’ex allenatore, Fabio Capello, ha parlato della grande sfida che andrà in scena questa sera tra Inter e Napoli a San Siro.



“Sarà sicuramente una bella partita e sarà difficile per entrambe. Fino a oggi hanno fatto le prove per mantenere la condizione. Paradossalmente sarà più importante per l'Inter per restare in corsa anche perché mi sembra la squadra più attrezzata per insidiare il Napoli in chiave Scudetto anche perché sta recuperando Lukaku”.



Chi può essere l’uomo decisivo?

“Il recupero di Kvara per il Napoli è la certezza di avere ancora un'arma in più. Il georgiano fa la differenza. Quando le partite sono difficili, lui sa come risolverle perché con dribbling e velocità mette in difficoltà gli avversari. Insieme a Leao del Milan è l'unico che costringe le difese a pensare al raddoppio sistematico. Prima si pensavo che il Napoli fosse Kvara-dipendente, invece ha fatto risultati senza di lui: ecco perché non ci sono più scuse per il titolo”.