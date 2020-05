Il calcio europeo - ad eccezione di Francia e Olanda che hanno già optato per la conclusione della stagione 2019/2020 - si interroga in questi giorni sulla possibilità di far ripartire la propria attività in concomitanza con i primi segnali positivi sul fronte dell'emergenza. Ma per chi deciderà di accendere la luce verde, il tutto avverrà ovviamente a porte blindate, per evitare che in un ambiente come lo stadio il virus possa trovare di nuovo terreno fertile.; quello che oggi è più facilmente prevedibile, guardando ai dati reali, è che anche lo stadio e il modo di viverlo nel futuro prossimo cambieranno radicalmente.- L'input arriva dalle parole del noto, che si è occupato tra l'altro della progettazione di 3 delle 8 strutture del Mondiale di Qatar 2022., fissando orari diversi, e anche le capienze verranno ridotte sensibilmente. L'esperimento del termoscanner, che ha fatto la sua comparsa in questi mesi per consentire o impedire l'accesso ai cittadini nei supermercati, per esempio, verrebbe riprodotto anche all'esterno dello stadio: l'idea è di adottare deinei prossimi mesi e così le misure di controllo potrebbero essere ridotte alla verifica classica del documento., così come per bar e merchandising. Senza dimenticare la necessaria scomparsa delle maniglie dalle porte (un veicolo importante per il virus), che dovranno fare spazio ai raggi infrarossi.- abituati a seguire le partite in piedi e allergici a mantenere il posto che gli spetterebbe -. Ad oggi soltanto idee, ma presto temi concreti coi quali confrontarsi e che sollevano un interrogativo: il calcio italiano sarà in grado, in un periodo di grande recessione economica, di farsi carico dei costi per questi rinnovamenti infrastrutturali?