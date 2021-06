Senza paura, contro pronostico,. Innanzitutto se stessa, una nazionale giovane e con poca esperienza in tornei di questo livello. Ha partecipato solo al Mondiale del 2010 in Sudafrica e all’Europeo 2016: entrambe le volte, a sorpresa, ha raggiunto gli ottavi di finale. Anche volta l’impresa di superare il girone sembra possibile. L. Gli iberici sembrano fuori portata, con le altre due squadre la Nazionale guidata dal ct Stefan Tarkovic può assolutamente dire la sua.(provvisoria)Dubravka (Newcastle), Rodak (Fulham), Kuciak (Lechia Danzica);Pekarik (Hertha Berlino), Satka (Lech Poznan), Vavro (Huesca), Skriniar (Inter), Hubocan (Omonia Nicosia), Holubek (Gliwice);Hamsik (Goteborg), Lobotka (Napoli), Hrosovsky (Genk), Kucka (Parma), Duda (Colonia), Mak (Ferencváros), Weiss (Slovan Bratislava), Benes (Augsburg), Haraslin (Sassuolo), Suslov (Groningen), Bero (Arnhem), Jirka (Mirandés);Duris (Omonia Nicosia), Bozenik (Feyenoord), Strelec (Slovan Bratislava).La Slovacchia si è qualificata a fatica per questi Europei.Così è dovuta passare dagli spareggi. Prima ha battuto ai rigori per 4-2 l’Irlanda (reti di Hamsik, Hrosovsky, Haraslin e Gregus), poi, al 110’ minuto (dopo un clamoroso autogol di Skriniar).14 giugno, ore 18.00 - Polonia-Slovacchia (San Pietroburgo)18 giugno, ore 15.00 - Svezia-Slovacchia (San Pietroburgo)23 giugno, ore 18.00 - Slovacchia-Spagna (Siviglia)Skriniar è una delle colonne della nazionale slovacca, una delle certezze in difesa con l’ex Lazio Vavro.L’ex Napoli è recordman per presenze (126) e gol (26). Di recente ha dimostrato di avere ancora benzina nel serbatoio, la qualità del suo repertorio non sono in dubbio. Serviranno anche gol e assist per trascinare la sua nazionale. Attualmente al Goteborg,