. Dopo Turchia, Svizzera, Galles e Austria torniamo finalmente a misurarci contro una squadra sulla carta alla nostra altezza, se non più forte.(in quel caso era l’esordio),Come cinque anni fa, ma per quella dovremo aspettare almeno 90 minuti in più, 90 minuti di tensione, di apnea, 90 minuti che ci bombarderanno di emozioni, speriamo positive.Anche loro hanno i loro dilemmi, la presenza di Hazard e De Bruyne, e le loro certezze, anzi la loro certezza,, straripante anche agli Europei dopo una stagione da fenomeno in Serie A.. Il capitano non è al meglio ma, se se la sente, gioca lui, ha fatto capire il CT in conferenza stampa. Acerbi è un grande ricambio: lo ha sostituito benissimo contro l’Austria e lo sostituirebbe altrettanto bene anche se dovessimo andare avanti, contro qualunque avversario. Contro Lukaku, però, deve giocare Chiellini, se può.Il capitano della Juve e della nazionale è stato uno dei pochissimi difensori in grado di contenere, con le buone o, più spesso, con le cattive, lo strapotere del centravanti belga dell’Inter. In questa stagione difficilmente si è riuscito a fermarlo diversamente.: lui mette il fisico, si pianta per terra, fa rimbalzare l’avversario addosso alla sua impressionante massa muscolare e poi si gira, parte in velocità e chi lo vede più.Sa che non può anticiparlo, sa che per fermarlo deve provarle tutte. Sa che l’importante è che non si giri, sa che non bisogna concedergli campo., uno che bada ancora più al sodo di Chiellini. Per 90 minuti lo ha respinto, l’uomo si intende, poi ogni tanto anche la palla, e quando Lukaku si trova davanti uno così, che non lo guarda in faccia, ma sui parastinchi, spesso si innervosisce anche.Con il suo condottiero, capitano, amico e compagno di mille battaglieL’ex pupillo di Conte non ci sarà, ha lasciato la nazionale 5 anni fa e, proprio oggi ha annunciato il suo addio al calcio.(dall’inizio o a partita in corso), l’uomo dei grandi match, il risolutore di Italia-Austria.Domani scopriremo chi siamo. Domani ci presenteremo all’appuntamento con la verità. Se Chiellini ce la farà, ci presenteremo con un capitano disoccupato, senza squadra. ISe ci sarà lui in campo non dovremo avere paura di nessuno, nemmeno di Big Rom.