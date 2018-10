La vicenda relativa alla doppia aggressione portata dall'attaccante dello Zenit San Pietroburgo Aleksandr Kokorin e dal centrocampista del Krasnodar Pavel Mamaev a un funzionario pubblico e all'autista di un canale televisivo sta assumendo i contorni del giallo. Come se non bastasse la gravità del gesto in sé, con le dure prese di posizione dei rispettivi club e la minaccia di licenziamento e il rischio di essere esclusi per sempre dalla nazionale russa, Kokorin potrebbe andare incontro a guai molto grossi sotto l'aspetto legale.



Il calciatore dello Zenit avrebbe dovuto presentarsi alle 6 locali dalle forze per l'incidente probatorio, ma clamorosamente ha deciso di non rispondere alla convocazione. Una scelta di gravità inaudita e che, come confermato dal capo della polizia Yuriy Titov, lo rende un ricercato a tutti gli effetti: "Stiamo preparando i documenti per dichiararlo ufficialmente un ricercato". Per la doppia aggrressione di cui si sono resi colpevoli, Kokorin e Mamaev rischiano fino a un massimo di 7 anni di reclusione.