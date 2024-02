Capo Verde-Sudafrica, le probabili formazioni e dove vederla in TV e streaming

Questa sera andrà in scena, Capo Verde-Sudafrica, gara valida per i quarti di finale. Le due nazionali vengono rispettivamente da una vittoria per 1-0 sulla Mauritiana (decisivo il rigore di Ryan Mendes negli ultimi minuti di gara) e un netto 2-0 sul Marocco (a segno Makgopa e Mokoena, gli uomini di Regragui hanno finito la gara in dieci per l'espulsione di Amrabat). La squadra vincitrice affronterà la Nigeria in semifinale.



CAPO VERDE-SUDAFRICA, LE PROBABILI FORMAZIONI



CAPO VERDE (4-3-3): Vohina; Semedo, Costa, Lopes, Joao Paulo; Duarte, Lenini, Monteiro; Mendes, Bebй, Jovane Cabral. All Bubista



SUDAFRICA (4-2-3-1): Williams; Modiba, Mvala, Kekana, Mudau; Sithole, Mokoena; Morena, Zwane, Tau; Makgopa. All Broos



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Il match sarà visibile su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre, ma anche sull’app di Sportitalia in streaming. Il fischio d’inizio sarà alle 21.00 italiane.



GLI ALTRI QUARTI DI FINALE

Alle 18 va in scena l’ultima gara dei quarti di finale tra Mali e Costa D’Avorio. La vincente andrà contro la Repubblica Democratica del Congo.