Una stagione interrotta per oltre cento giorni da vivere all'ultimo respiro. E non finisce qui: gli orari, le partite una dietro l'altra, il caldo, le scelte degli allenatori costretti al turn over e la stanchezza sono le variabili che potrebbero rendere il campionato tra i più sorprendenti degli ultimi anni. La Juventus comanda sulla Lazio – è storia nota – con un solo punto di vantaggio. L'Inter è lì e ha un gran bel calendario nelle prossime sette gare. Non è un caso che gli uomini simbolo delle squadre scudetto siano al centro dei pensieri dei bookmaker, pur in maniera differente. Il distacco nella speciale classifica ha indotto i trader a 'defenestrare' Cristiano Ronaldo e Immobile dalle quote per il capocannoniere in considerazione del netto distacco tra i due e i loro colleghi. Però poi, ci sono situazioni che offrono sfide alternative divertenti e a tutta adrenalina. E così, i quotisti hanno aperto una nuova 'stanza' delle quote, lasciando fuori CR7 e Ciro, così da mettere insieme una corsa 'degli altri' per il miglior cannoniere del campionato. In sostanza, una sfida tra tutti gli attaccanti più prolifici, con lo juventino e il laziale esclusi dalle quote per manifesta superiorità. A guidare quello che potrebbe essere definito “il gruppo dei secondi” c’è Romelu Lukaku, a segno ieri contro la Samp 1,50, seguito dall’atalantino Duvan Zapata (anche lui in gol ieri con una doppietta) con 2,75. A seguire Joao Pedro e Josip Ilicic (7,50), Lautaro Martinez, a segno contro la Samp anche lui (15,00), Edin Dzeko (20,00), Francesco Caputo (25,00), Luis Muriel (33,00) e Andrea Petagna (100). Un'occasione in più per vivere la sfida dei bomber in questo finale di stagione che vedrà tutti noi incollati a dirette streaming e smartphone direttamente dalla spiaggia.