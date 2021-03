Se l’Inter sembra avviata verso la conquista dello scudetto, la battaglia per il titolo di capocannoniere è ancora aperta, seppur ridotta a due interpreti. In questo caso è la Juventus, con Cristiano Ronaldo, a garantirsi i favori del pronostico secondo gli esperti. Il portoghese, a quota 20 gol in stagione, è offerto a 1,75. Paga due volte la posta giocata, invece, il nome di Romelu Lukaku, che invece dista 2 reti da CR7. A 12 giornate dal termine (13 per i bianconeri) è tutto aperto, ma i bookmaker lasciano pochissimo spazio agli inseguitori. Ciro Immobile, riferisce Agipronews, è dato a 10,00, seguito da Luis Muriel a 15,00. Complici i problemi fisici, invece, sembra ormai tagliato fuori dalla lotta Zlatan Ibrahimovic, con la quota delo svedese salita addirittura a 25,00.