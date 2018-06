Harry Kane trascina l’Inghilterra alla prima vittoria di Russia 2018: la doppietta dell’attaccante del Tottenham, chiusa con il gol al 91’ contro la Tunisia, vale la prima vittoria di Southgate a Russia 2018 ed evita in extremis il flop di un altra grande del Mondiale. Kane si gode la serata magica anche nelle scommesse Sisal Matchpoint sul capocannoniere, dove ha agganciato a quota 7,00 (da 16,00) l’altro protagonista di giornata, Romelu Lukaku, anche lui in gol due volte contro Panama. Il centravanti inglese e quello belga sono per ora i principali concorrenti di Cristiano Ronaldo, ancora favorito a 3,00. Alle loro spalle si piazza invece Diego Costa, che insegue a 7,50. Molto più in alto, almeno per il momento, le altre star attese del Mondiale: Neymar, Messi e Griezmann sono a 16,00 (ma con il francese che è già andato a segno), Sergio Aguero è a 15,00, mentre il tedesco Muller è solo a 33,00. C’è spazio anche per Dries Mertens, ieri autore di un gol geniale contro Panama: la sorpresa del “falso nueve” del Napoli pagherebbe 45,00.