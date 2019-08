È stato il protagonista della netta vittoria della Lazio contro la Sampdoria e oggi Ciro Immobile si prende la scena anche tra i betting analyst. Grazie alla doppietta di ieri, il centravanti biancoceleste spicca nelle scommesse sul capocannoniere, con Snai che lo offre a 3,50. Immobile è per ora al secondo posto dietro Cristiano Ronaldo, a secco contro il Parma ma favorito d'obbligo a 2,75. Quota "sulla fiducia" anche per Romelu Lukaku, il cui debutto con l'Inter è in programma stasera contro il Lecce. Per l'attaccante belga l'offerta è a 7,50, in terza posizione davanti a Edin Dzeko a 10,00. Stessa valutazione per Mauro Icardi, che resiste nelle prime posizioni nonostante la grande incertezza sul suo futuro. Andrea Belotti fa capolino a 12,00 davanti a Higuain (15,00). A 20,00 c'è invece Lorenzo Insigne, per ora "snobbato" nonostante l'ottima partenza contro la Fiorentina, in compagnia di Fabio Quagliarella.