Ieri è tornato a segnare in campionato dopo circa un mese, portandosi a nove reti, una in meno dai due leader nella classifica cannonieri della Serie A. Dopo il gol al Chievo Ciro Immobile scavalca Piatek nelle scommesse sul re dei bomber e diventa ufficialmente l’antagonista di Cristiano Ronaldo. L’asso portoghese, con 10 gol,come riporta Agipronews, è il grande favorito sul tabellone Snai, dato a 1,65. Immobile, grazie alla rete di ieri è sceso a 6,50, sorpassando Piatek, cha ha sì 10 reti, ma ultimamente è calato di ritmo ed è scivolato a 7,50 nelle quote. A 7,50, assieme a Piatek anche Mauro Icardi che con il gol alla Roma di ieri sera si è portato a 8 gol in campionato