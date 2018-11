C’è lui,, l’indiziato numero uno. Poi i "soliti sospetti", Mauroe CiroE subito dietro una schiera di bomber che non ti aspetti, pronti a scrivere un finale thrilling nella lotta al titolo di capocannoniere, nonché a fare la gioia di quanti, sfidando le valutazioni dei bookmaker hanno scelto di scommettere controcorrente. In primis, c’è da menzionare Krzysztofadesso tutti ne parlano e tutti lo vogliono, ma ad agosto chi lo conosceva? Tant’è che è stato inserito dai bookmaker in corso d’opera nella betting list, partendo, come riporta Agipronews, da 25,00.Ora è fermo a 9 reti da un po’, ma è ancora primo in classifica e nel frattempo la sua quota è scesa a 9,00 su Sisal Matchpoint, portandolo alle spalle dei tre di cui sopra:(favorito a 1,67), Mauro Icardi (a 6,00) e Ciro(a 7,50). Reclamano a suon di gol una parte nel "giallo" anche i due falsi nueve del Napoli, Lorenzoe Driesentrambi a soli due gol (7) dalla vetta ed entrambi a quota 16,00. È tornato a segnare dopo un lungo digiuno anche Grégoireportandosi a 6 gol: per l’attaccante della Samp, però, la quota sale già a 100 volte la scommessa. Si punta a 100 anche su un altro finale a sorpresa, dal gusto amarcord: pagherebbe tanto il titolo a Francescodell’(6 gol anche per lui) invischiato nella bassa classifica. Sarebbe un’impresa alla pari di quella di Igor Protti, che nel 1996, con 24 gol, arrivò primo in classifica assieme a Beppe Signori, ma non riuscì - facciano pure gli scongiuri i tifosi toscani - a evitare la retrocessione della sua squadra.