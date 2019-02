È già il giocatore portoghese che ha segnato di più in un sola stagione di Serie A, e ora è in fuga anche per il titolo di capocannoniere. Cristiano Ronaldo consolida il primo posto nella classifica dei bomber di campionato, a 18 gol, e allunga anche nelle valutazioni dei betting analyst, dove la quota continua a scendere: dopo la rete al Sassuolo, CR7 scende a 1,40 sul tabellone Snai, inseguito - ma a distanza piuttosto netta - dalla coppia di outsider formata da Krysztof Piatek e Duvan Zapata, ieri entrambi a segno contro Cagliari e Spal e dati tutti e due a 6,00 (a 16 gol). Leggermente più alta, riporta Agipronews, l’offerta su Fabio Quagliarella, stavolta a secco e dato a 8,00, poi si balza a 20,00 per Arek Milik e a 25,00 per Ciro Immobile.