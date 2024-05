Capocannonieri Serie A: l'Inter aggancia la Juventus, i club con più top bomber

Getty

Cala il sipario sulla, si chiude oggi la 38esima e ultima giornata di campionato che manda in archivio la stagione, al netto del recupero tra Atalanta e Fiorentina del prossimo 2 giugno (29esimo turno).L'si è presa tutto, loscucito dal petto dele non solo perché, vinto la scorsa stagione dal centravanti azzurro. Un successo, questo, che cambia un'altra classifica: quella dei club che hanno regalato al massimo campionato più bomber.- Il successo del Toro infatti ha consentito all'Inter di fare un balzo in questa speciale classifica. Come evidenzia Transfermarkt.it (che ha fornito un elenco a partire dalla stagione 1923/24 ad oggi) infatti,, ma nessuna delle due squadre risulta come prima della classe.

- Risultato per l'Inter, risultato anche per l'Argentina, che si consolida come seconda Nazione ad aver regalato più capocannonieri alla Serie A: 9 nella storia, due in più della Svezia che chiude il podio. La prima in classifica? Inevitabilmente l'Italia, che vanta 68 titoli.Scorri per vedere la classifica con