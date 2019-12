Cosa fai a Capodanno? La domanda tormentone è finalmente arrivata a un dunque. Per i ritardatari c'è sempre una soluzione dell'ultimora: salutare l'anno trascorrendo la notte di San Silvestro in piazza. Dove ci sono diversi eventi musicali gratuiti in tutta Italia.



Intanto sui social scoppia una polemica in vista del Festival di Sanremo. Dieci ragazze per Amadeus posson bastare. Al fianco del conduttore sul palco del teatro Ariston si alterneranno due "vallette" diverse in ognuna delle cinque serate. Il toto-nomi spazia da Georgina Rodriguez (Lady CR7) a Diletta Leotta passando per Monica Bellucci, Chiara Ferragni, Vanessa Incontrada, Emma Marrone, Elisabetta Gregoraci, Giulia De Lellis, Lorella Boccia, Emma D'Aquino, Antonella Clerici e Simona Ventura.



CLICCA SULLA GALLERY PER AMMIRARLE



Il pomo della discordia è rappresentato da Rula Jebreal, 46enne giornalista e scrittrice palestinese con cittadinanza israeliana naturalizzata italiana, criticata sui social per alcune dichiarazioni sull'Italia: "Nessuno nasce razzista, purtroppo siamo ancora vittima della propaganda xenofoba da parte di politici sovranisti che utilizzano la stessa retorica fascista degli anni '20 e '30 del Novecento".





CAPODANNO 2020 IN PIAZZA



ABRUZZO

Pescara (Piazza della Rinascita): Stadio.



BASILICATA

Matera (Piazza Vittorio Veneto): Tiromancino.

Potenza (Piazza Mario Pagano in diretta tv su Rai 1 presentato da Amadeus): Albano e Romina, Riccardo Fogli, Orietta Berti, Edoardo Bennato, Arisa, Patty Pravo, Elettra Lamborghini, Alberto Urso, The Kolors, Benji e Fede.



CAMPANIA

Napoli (Piazza Plebiscito): Daniele Silvestri, Stefano Bollani, Livio Cori.

Salerno (Piazza Amendola): Irene Grandi, Negrita.



EMILIA-ROMAGNA

Forlì (Piazza Duomo): Eiffel 65.

Parma (Piazza Garibaldi): Morgan e Andy dei Bluvertigo.

Reggio Emilia (Piazza Martiri del 7 Luglio): Nina Zilli.

Rimini (Piazzale Fellini): Coez.



LAZIO

Roma (Circo Massimo): Carmen Consoli, Skunk Anansie.



LIGURIA

Genova (Piazza De Ferrari): Giusy Ferreri.



LOMBARDIA

Mantova (Piazza Sordello): Subsonica.

Milano (Piazza Duomo): Myss Keta, Coma_Cose, Lo Stato Sociale.



PUGLIA

Bari (Piazza della Prefettura in diretta tv su Canale 5 condotto da Federica Panicucci): Anna Tatangelo, Elodie, Annalisa, Francesco Renga, Raf, Umberto Tozzi, Nek, Fred De Palma, Shade, Marianne Mirage, Riki, Giordana Angi, Fabrizio Moro, Mondo Marcio, J-Ax e Rovazzi.



TOSCANA

Arezzo (Piazza Grande): Frankie Hi-nrg.



VENETO

Padova (Prato delle Valle): Fabri Fibra.

Venezia (Mestre): Anastasio.



SARDEGNA

Alghero: Emis Killa, Roy Paci.

Arzachena: Marracash.

Cagliari (Piazza Yenne): Vinicio Capossela.

Castelsardo: Gianna Nannini, Boomdabash.

Olbia: Elisa.

San Teodoro: Le Vibrazioni.



SICILIA

Agrigento: Gué Pequeno.

Catania (Piazza Duomo): Max Gazzè.

Palermo (Piazza Giulio Cesare): Mario Biondi accompagnato dalla comicità di Nino Frassica.