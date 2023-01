La buona notizia è che a Capodanno non ci sono stati incidenti dall'esito mortale, quella cattiva è che comunque sono ben 180 i feriti dopo i tradizionali botti per salutare la fine dell’anno passato e accogliere quello che arriva. Di queste 180 persone, sono 48 quelle ricoverate, un trend in crescita rispetto allo scorso anno quando erano stati 124 i feriti e 31 i ricoveri.



Tra i feriti, i minori quest'anno sono 50, 30 in più rispetto al 2021. A Taranto un bambino di 10 anni ha perso la mano per l'esplosione di un petardo che gli ha causato lesioni tali da dover obbligare l’amputazione dell’arto. Maglia nera della serata alla città di Napoli dove sono stati almeno 16 i feriti riportati, il doppio rispetto a un anno fa. Qui un 16enne è stato colpito al viso da un proiettile.



Situazione più ‘tranquilla’ a Roma e Milano. Nella capitale sono andate in fiamme 60 auto a causa dei botti, mentre in una autorimessa sono state danneggiate 28 vetture. A Milano si sono radunate circa 20 mila persone in piazza Duomo e 14 persone sono rimaste ferite: di queste la situazione più grave ha riguardato un 21enne straniero cui sono state semi-amputate tre dita di una mano.