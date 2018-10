Ma quanto sono forti quei due? Probabilmente lo avrà pensato anche Luuk de Jong, ieri sera in totale balia di Skriniar e de Vrij, che non gli hanno concesso neanche le briciole. Come a rimbalzarselo una volta per uno, con scontri in elevazione e forza bruta, ma anche attenzione maniacale e classe. Nella vittoria dei nerazzurri sul PSV c’è tanto di questi due calciatori, pilastri e leader di un reparto che rendono Handanovic molto più sereno rispetto al recente passato. Un salto in avanti, un upgrade che l’Inter ha programmato e ottenuto a prezzi ridottissimi e per questo motivo, Ausilio gongola ancora di più.



GLI EREDI - Uno slovacco e un olandese, dopo tanto vagare l’Inter ha finalmente trovato due degni eredi a Lucio e Samuel, che alle loro spalle avevano lasciato solo macerie. Rimpiazzarli era compito difficile e chi è arrivato al loro posto ne ha spesso subito il peso della responsabilità. Fardello che non ha piegato le spalle di Skriniar e de Vrij, che dovranno ancora faticare tanto per arrivare a quei livelli, ma che sicuramente hanno iniziato a ragionare con una sola testa. Perché tra i due centraloni di Spalletti è immediatamente scattata la chimica giusta, il feeling che ne combina alla perfezione caratteristiche tecniche e fisiche e che regala all’Inter una coppia di assoluta affidabilità.



CHE AFFARE - Fortissimi in difesa ma più che temibili anche in attacco, dato che l’anno scorso Skriniar e de Vrij hanno realizzato 11 gol in due; 4 per lo slovacco e 7 per l’olandese. Un ruolino di marcia invidiabile per due difensori centrali, che nel loro bagaglio portano in dote colpi importanti anche in area avversaria, offrendo a Spalletti soluzioni importanti sui calci da fermo. Bravo Ausilio, anzi bravissimo, nel pensare e nel costruire una coppia che oggi appare tra la migliori in italia e in europa. Al direttore sportivo sono serviti una ventina di milioni, oggi il valore complessivo dei due supera i 100 milioni di euro: che affare!