La vicepresidente della Lega Pro Cristiana Capotondi ha parlato a ReteSport del momento di Zaniolo delle squadre B: "Zaniolo è un ragazzo molto giovane e davvero bravissimo, ma il suo è un percorso straordinario e abbastanza fortunato. Questi ragazzi hanno tutto il diritto di fare un percorso anche di 'sofferenza', di sacrificio, per formarsi caratterialmente. In questo senso, dovevano essere importanti le seconde squadre, che nascono proprio per far giocare i nostri giovani che saranno poi utili alle prime squadre e alle nazionali. La Juventus è stata l'unica che finora ha colto questa opportunità, un progetto che accomuna tutta la Lega Pro: l'obiettivo era quello di essere un 'campionato-cantera' con l'idea di dare spazio a un numero maggiore di squadre B, ma l'esperienza per il momento non ha portato i risultati sperati e il presidente Gravina ha espresso il desiderio di porre fine a questo esperimento. Peccato, perché questa iniziativa avrebbe potuto portare maggior visibilità alla terza serie"