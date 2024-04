Capozucca: 'Rimpianto Inter per Gasp. Thiago Motta pronto per la Juve'

Il direttore sportivo Stefano, ex Cagliari e ora alla Ternana, è intervenuto ai microfoni di TvPlay. Ecco le sue dichiarazioni:“A me non sorprende la vittoria dell’Atalanta, per me Gasperini è uno dei migliori tecnici d’Europa. Non è nuovo a queste imprese, sono felice per lui e questo risultato premia quelle che sono le sue capacità. Ha dimostrato di essere un grande allenatore. Mi fa specie che non alleni una big, non che l’Atalanta non sia un grande club. Non so se qualche big deciderà di puntare su di lui: è un tecnico eccezionale ed una persona straordinaria, ha una grande personalità. Posso solo tessere lodi per lui. Tanti gli anni che ho condiviso con lui ed abbiamo ottenuto risultati importanti. Con il Genoa siamo arrivati quarti”.

“Secondo me ha rimpianti per quanto accaduto con l’Inter: è arrivato in un momento di difficoltà della società, non era l’Inter di prima. Con Branca aveva un grande rapporto. I nerazzurri volevano Capello come tecnico, poi non fu lasciato libero dall’Inghilterra e virarono su Gasperini ma non ha avuto il tempo di dimostrare il suo valore all’Inter. Con Gasperini mi sento tutte le settimane, parliamo di tante cose. Per me Gasperini può allenare qualunque squadra perché ha personalità e capacità per poterlo fare. Lui però si trova bene a Bergamo: sono otto anni che è lì, in sette occasioni l’ha portata in Europa, gli auguro di vincere un trofeo che sarebbe importante".

“Thiago Motta lo vedo pronto per la Juve: ci ha ha cambiato la squadra quando arrivò da giocatore con la sua personalità. E la stessa la sta dimostrando anche da allenatore seguendo i principi di Gasperini”.