E' un momento davvero indimenticabile per Gianluca. L'attaccante dellaha da poco recuperato da un infortunio, che lo aveva tenuto lontano dal campo per un paio di incontri, e ha festeggiato il rientro con la notizia della chiamata da parte di Mancini per la Nazionale. Nel frattempo la sua Samp è andata a vincere in trasferta contro l'Atalanta, e grazie al successo di domenica il giocatore scuola Roma si è presentato al ritiro azzurro da quinto in classifica: "Sapevamo che la partita sarebbe stata complicata. È il campo lo ha confermato" ha raccontato proprio Caprari a Il Secolo XIX. "Però riflettendo, posso dire che lo scorso anno questo è esattamente il tipo di partite che avremmo facilmente, invece in questo campionato riusciamo a portare a casa risultati positivi anche quando non esprimiamo un gioco brillante".Ovviamente Caprari è al settimo cielo per la convocazione in azzurro: "Sono tranquillo ma chiaramente felice per questa prima chiamata della Nazionale., ne sono consapevole. Devo pensarla e viverla come un punto di partenza e non di arrivo. Devo ringraziare la Sampdoria che mi ha permesso di ricevere questa chiamata. Un sogno fin da quando ero ragazzino. La mia Nazionale è quella dei Mondiali del 2006, sono cresciuto nell' apoteosi di quella cavalcata, nell'attesa di quelle partite, con quelle emozioni, con quei brividi, quei ricordi. Immaginarmi vestito di azzurro mi fa effetto, sicuramente ne farà ancora di più quando. Farò il massimo per ricambiare la fiducia del C.T.; la concorrenza? Con la Samp sono abituato a confrontarmi in ogni allenamento con giocatori fortissimi, diciamo che sono un po' preparato".Il match si disputerà nella 'sua' Genova: "Giocare al Ferraris sarà ancora più emozionante. Anzi mi sento di. Perché il valore morale di questa partita va ben oltre il risultato. Spero mi venga concessa l'occasione di entrare in campo. E poi vedremo. Il mister e i compagni mi hanno fatto i complimenti" prosegue Caprari. "Sto lavorando duro. Nella scorsa stagione dovevo magari un po' capire determinate cose, ora va tutto meglio., dopo l'infortunio con la Fiorentina sta recuperando, voglio ritrovare al più presto la forma migliore" conclude il blucerchiato.