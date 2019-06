Tra i giocatori che il Torino sta seguendo in vista della prossima stagione c' anche l'attaccante della Sampdoria Gianluca Caprari. Portare il giocatore in granata non sarà però semplice, come ha anche confermato il suo procuratore, Luca Pennacchi, ai microfoni di Tuttomercatoweb.



"Gianluca ha richieste da molti club e non potrebbe essere altrimenti visto il suo valore. Nell'ultimo anno, nonostante qualche infortunio, ha avuto un ottimo rendimento sia a livello di gol sia di assist. È legato da altri tre anni di contratto alla Sampdoria e al momento è in attesa di capire chi sarà l'allenatore della prossima stagione e quale progetto tecnico il club avrà in mente. Per questo è prematuro discutere del suo futuro senza sapere cosa può offrirgli la Samp. Al momento il giocatore non ha intenzione di lasciare il club genovese” ha dichiarato l'agente del giocatore.