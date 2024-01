Capuano è sempre lui: 'almeno dieci' espressioni blasfeme, un turno di squalifica

Squalifica di una giornata per Ezio Capuano, allenatore del Taranto. E' quanto si apprende dal comunicato del giudice sportivo della Lega Pro. Niente gara contro il Messina nel prossimo turno dunque, sanzione comminata con la seguente motivazione:



“...per avere, al termine della gara (Taranto-Picerno, terminata 1-1, ndr), nella zona spogliatoi, tenuto un comportamento non corretto, in quanto sferrava un pugno alla porta d’ingresso e per avere proferito varie frasi blasfeme (almeno dieci)”.