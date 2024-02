Capuano shock: 'Mi chiesero di perdere una partita. Vi racconto come andò a finire'

Quando parla, Eziolino Capuano - si sa - non fa mai 0-0. L'istrionico allenatore del Taranto è stato ospite di Radio Kiss Kiss Napoli e ha parlato del suo passato e, in particolare, ha rivelato un episodio particolare che gli è capitato nel corso della sua lunga carriera.



L'EPISODIO - "Quando allenavo la Puteolana mi capitò una cosa stranissima. La dirigenza del Pozzuoli mi chiese di perdere l’ultima partita, altrimenti mi avrebbero esonerato. L’avrei dovuta perdere e se l’avessi vinta o pareggiata mi avrebbero fatto fuori. Io non accettai e quella partita finì in pareggio, segnò Dionisi al 94′ e facemmo 1 a 1. Non pensavo facessero sul serio, ma al termine della gara fui esonerato". L'episodio risale alla stagione 2000/2001 quando appunto Capuano allenava la Puteolana.