Il Lecce ha scelto il portiere Gabriel, portato in Italia dal Milan e passato la scorsa estate al Perugia, con scadenza alla fine di giugno: il brasiliano si lega al club salentino con contratto biennale e opzione per una terza stagione. Ieri sono arrivati a Lecce il difensore romeno Benzar (triennale, con opzione per il quarto anno), acquistato dallo Steaua Bucarest, e il centrocampista ucraino Shakhov (vincolo di tre anni), svincolato dal Paok Salonicco: si sottoporranno alle visite mediche. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il Lecce è sempre più fiducioso sull’arrivo dell’attaccante turco Yilmaz, deciso a trattare col Besiktas la via d’uscita per tentare la prima avventura in A. Per la difesa, nel mirino il centrale del Sassuolo, Magnani, che potrebbe essere preso in prestito con diritto di riscatto. Il Sassuolo ha trovato l’accordo con l’Empoli per la punta Caputo (da decidere le contropartite che andranno in Toscana), superata la concorrenza della Fiorentina. I neroverdi sono sempre in pole per il prestito di Traorè dalla Juve.



Il Benevento mette la freccia per Antenucci (Spal) e studia il colpo Brugman (Pescara). Perugia e Benevento valutano lo scambio Iemmello-Falzerano. Nei radar umbri anche Frattesi, l’attaccante Scamacca (Sassuolo) e il terzino Costa (Spal). Il Pescara chiude Cisco dal Sassuolo. In arrivo anche Galano dal Parma. Empoli su Brignoli e Moreo (Palermo). Il Maiorca riscatta Budimir dal Crotone per 2,2 milioni, il Cosenza rinnova Bruccini e Idda. Cremonese a un passo da Deli (Foggia).



Serie C: il Monza tratta Corradi (Piacenza) e ha proposto un biennale a Del Grosso (Pescara). Giro di portieri: Bari-Frattali (Parma), Vis Pesaro-Golubic (Catanzaro), la Ternana ingaggia Tozzo (Samp, ex Verona), la Casertana Crispino (Siracusa), la Reggina chiude Guarna (Monza) e prova per Rapisarda, capitano della Samb. Il Francavilla prende Mazzone (Juve).