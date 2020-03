Anche i giocatori si divertono con il Fantacalcio, lo conferma anche il centravanti del Sassuolo Francesco Caputo che a Sky Sport racconta una curiosità: "Cerco di essere sempre presente per tutti i miei fantallenatori, che non smetterò mai di ringraziare. Mi sono comprato anche io al Fantacalcio: nella mia squadra in attacco siamo io ed Ilicic".