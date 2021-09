Francesco Caputo, attaccante della Sampdoria, spiega i motivi che lo hanno scelto ad accettare il blucerchiato: "Fabio è importantissimo per l’ambiente e per il gruppo. È stato anche il fatto di trovarlo qui a convincermi a venire alla Samp. Mi piaceva l’idea di giocare con lui, anche se poi abbiamo tanti attaccanti forti, da Gabbiadini a Torregrossa. Anche a me l’avevano detto, ma in carriera ho giocato con tutti davanti e mi sono sempre adattato. S’è visto anche a Empoli, l’intesa può solo migliorare" le sue parole a la Gazzetta dello Sport.