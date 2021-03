Al termine del 3-3 in Sassuolo-Napoli, Francesco Caputo è intervenuto a Dazn: "Battere un rigore negli ultimi secondi non è mai facile, ma avevo la cattiveria e concentrazione giusta. E' andata bene. Abbiamo fatto una grande partita di squadra, con personalità, colpendo anche una traversa e un palo. Il calcio è questo, siamo stati addirittura sotto, ma la cosa importante è non aver mollato. Purtroppo i problemi fisici arrivano, ma il periodo duro è alle spalle. Sto trovando la forma migliore. Insigne? Siamo amici, è un ragazzo d'oro, ci siamo scambiati due battute".