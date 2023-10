Lunedì porta-fortuna per Francesco "Ciccio"Caputo. Nei 5 migliori campionati d'Europa nessun calciatore ha segnato più gol in questo giorno dell'attaccante dell'Empoli, salito a quota 5 reti grazie al vantaggio segnato nel posticipo di Serie A vinto 2-0 sul campo della Fiorentina.



Caputo, 36 anni, si è emozionato davanti alle telecamere dopo la partita, quando ha raccontato un episodio della sua famiglia: "Dedico questo gol a mia figlia Sofia, che domani compie 14 anni. Dopo il mio ultimo gol lo scorso 22 maggio contro la Juve ha avuto un problema abbastanza serio ed è stata ricoverata in ospedale per 50 giorni. Adesso per fortuna è tornata a casa e sta bene, ma allora avevo anche pensato di smettere di giocare a calcio. Peccato per la mancata doppietta, da quando c'è il Var mi avranno annullato una ventina di gol".