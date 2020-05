L'attaccante del, Francesco, è intervenuto a Radio Sportiva per fare il punto sull'emergenza coronavirus. Sua è stata l'ultima esultanza prima dello stop alle gare con quel cartello mostrato alle telecamere "Andrà tutto bene, state a casa"."Dal 9 marzo siamo chiusi in casa e come tutti gli altri cerchiamo di rispettare le regole. Ho tre bambini in casa, che vogliono uscire e prendere un po' d'aria, però stiamo bene ed è la cosa più importante"."La voglia è tantissima. Per noi è comunque un lavoro e vogliamo tornare a farlo, con la sicurezza giusta perché non vogliamo andare allo sbaraglio. Ora però bisogna fare chiarezza, non si può restare in attesa, occorre prendere una decisione nel bene o nel male. Noi vogliamo giocare, la Lega vuole giocare, ora la palla passa al Governo"."Il mio messaggio 'Andrà tutto bene, restate a casa'? È stato spontaneo, semplice, spero sia passato in un momento di difficoltà per tutta l'Italia. Un altro messaggio? Tornare a giocare, con le dovute sicurezze"."Per chi fa questo lavoro è impossibile stare fermi, seguiamo programmi e alimentazione per restare il più possibile in forma. Non è come stare sul campo, ma in tre settimane con i giusti metodi si può ripartire tranquillamente""Parole di Mancini? Già che mi ha nominato è motivo di orgoglio, vuol dire che sto facendo qualcosa di importante e ho stuzzicato i suoi occhi verso di me. Obiettivo? Ho una scommessa in ballo con Del Piero, devo arrivare a 20 gol per essere suo ospite al suo ristorante. Europei? Opportunità in più per continuare a mettere in difficoltà Mancini, se farò bene ci sarà una piccolissima speranza anche per me"."Lo stop dei campionati sarebbe un crollo generale del sistema, tra B, C e D in tante rischiano di non iscriversi, ci sarebbero tanti calciatori e tanti lavoratori a spasso, ecco perché secondo me riprendere anche tardi sarebbe la salvezza per tutti. Anche noi possiamo aiutare le categorie, occorre come farlo".