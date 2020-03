La cosa più bella della partita è stato il messaggio di Ciccio Caputo dopo il primo gol: "Andrà tutto bene - c'è scritto sul foglio mostrato alla telecamera - Restate a casa". Non un consiglio, quasi un dovere. Frase sentita e risentita in questi giorni, ma fa sempre bene ripeterla. Come fa bene De Zerbi col suo solito 4-2-3-1 più offensivo che mai con tre gambi obbligati per gli infortuni di Berardi, Toljan, e soprattutto Romagna, per il quale la sensazione è che possa rimanere fuori per un po'.



CAPOLAVORO E TURBO - Sassuolo-Brescia ha chiuso una 26a giornata iniziata due settimane fa con sei partite rinviate a causa del Coronavirus. Situazione surreale, zero tifosi e le voci dal campo che si sentono forti e chiare. Balotelli se la ride con Consigli: "Potevi lasciarla" gli dice Supermario dopo una bella parata del portiere del Sassuolo. A passare invece è la squadra di De Zerbi, che con la doppietta di Caputo e un gol di Boga (3-0) conquista tre punti importanti che allontanano i neroverdi dalla zona retrocessione. Il secondo gol dell'ex Empoli è un capolavoro: lancio lungo di Bourabia e sinistro al volo di Ciccio che sorride con i compagni. Nessun abbraccio. Giusto così. In campo c'è anche Jeremie Boga che ha gli occhi del Napoli puntati addosso. Ma faranno in tempo a seguirlo con lo sguardo? Prende palla a metà campo e in un attimo è in area, sterzata et voilà: sinistro potente e gol. Quando mette il turbo palla al piede non lo ferma più nessuno. E non gliela levano mai: solo Zaha, Adama Traoré e Messi hanno più dribbling riusciti di lui nei cinque campionati principali europei.



LA PRIMA DI PAPETTI - Sempre più complicata invece la situazione del Brescia, con la salvezza lontana 10 punti e l'ultimo posto che fa tremare tutti. Unica nota positiva per la squadra di Lopez: il buon debutto in Serie A del classe 2002 Andrea Papetti, schierato al centro della difesa vicino a Chancellor. Puntuale e preciso, sbaglia solo in occasione del secondo gol di Caputo quando non sale insieme al resto della difesa tenendo in gioco l'attaccante. A proposito -7 gol per "vincere" una cena con Del Piero. Se dovesse arrivare a 20 reti a fine campionato (finirà?), l'ex numero dieci della Juve e idolo di Ciccio gli ha già dato appuntamento via social. Ma il messaggio più importante stasera l'ha mandato lui: "Andrà tutto bene".



IL TABELLINO



SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan (54' Muldur), Romagna (72' Marlon), Ferrari, Rogerio; Bourabia, Locatelli; Berardi (31' Defrel), Djuricic, Boga; Caputo.



BRESCIA (4-4-2): Joronen; Sabelli, Chancellor, Papetti, Martella; Bjarnason, Bisoli (66' Skrabb), Dessena, Zmrhal; Ayè (57' Torregrossa), Balotelli (76' Donnarumma).



MARCATORI: 45', 61' Caputo, 75' Boga.



AMMONITI: Romagna, Rogerio, Locatelli (S); Bisoli, Balotelli, Sabelli (B).