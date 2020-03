Vince la terza coppa di Lega consecutiva il Manchester City. Ed entra nella storia. La squadra di Pep Guardiola soffre un Aston Villa mai domo, sempre in partita, nonostante una partenza super dei Citizens: apre Aguero al ventesimo minuto, raddoppia 10 minuti dopo Rodri. Un uno due che avrebbe potuto stendere chiunque, ma non la squadra capitana da Jack Grealish. E infatti, al 41esimo, su un erroraccio di Stones, El Ghazi serve Samatta, che di testa fulmina Bravo.



Nella ripresa, poi, la girandola di cambi non permette alle due squadre di prendere il predominio del gioco: ci provano Aguero, Foden, Bernardo Silva, ma ad andare più vicino al gol è l'Aston Villa: colpo di testa di Engels e palla che va sul palo dopo una smanacciava di Bravo. Il forcing finale dell'Aston Villa mette paura al city, che però alza al cielo la sua terza coppa di lega consecutiva. La quinta negli ultimi 7 anni.



FORMAZIONI UFFICIALI



Aston Villa: Nyland; Guilbert, Engels, Mings, Targett; Nakamba, Luiz; Elmohamady (dal 70' Trezeguet), Grealish, El-Ghazi (dal 70' Hourihane); Samatta (dall'80' Davies).



Manchester City: Bravo; Walker, Stones, Fernandinho, Zinchenko; Gundogan (dal 58' De Bruyne), Rodri, David Silva (dal 76' Bernardo Silva); Sterling, Aguero (dall'84' Gabriel Jesus), Foden.



Aston Villa-Manchester City 1-2

20' Aguero, 30' Rodri, 41' Samatta



89' - Sterling serve Bernardo Silva, che col mancino ci prova da dentro l'area di rigore: Nyland respinge coi piedi. I Villans sono vivi.



87' - Palo di Engels! Colpo di testa del centrale dell'Aston Villa, volo di Bravo che respinge la palla sul palo!



81' - Accelerazione di Bernardo Silva sulla sinistra, spalla scodellata dentro l'area di rigore, Aguero ci prova al volo, in acrobazia: solo esterno della rete.



73' - Calcio d'angolo per il City, palla sul secondo palo e Rodri, di testa, impegna Nyland, super nell'intervento.



52' - Dal limite dell'area Foden ci prova col sinistro: conclusione strozzata e imprecisa, che non prende la porta.



41' - GOL DELL'ASTON VILLA! Palla alta sulla trequarti, Stone prova a intervenire ma cade, da solo, lasciando il pallone a El Ghazi, che va sul fondo, crossa per Samatta che di testa fulmina Bravo. E' 2-1



30' - GOL DI RODRI! Calcio d'angolo di Sterling, Guilbert perde la marcatura e Rodri, di testa, incrocia e la mette all'angolino. Il calcio d'angolo, però, non c'era.



26' - Cambio campo di Zinchenko da sinistra a destra, Foden aggancia, affronta il suo avversario e prova il sinistro a giro: fuori.



24' - El Ghazi, dalla sinistra del limite dell'area, si accentra e carica il destro: Bravo c'è.



20' - GOL DI AGUERO! Sterling, sulla sinistra, converge, appoggia all'indietro per Rodrig, che trova l'imbucata alta per Foden sulla destra, che di testa fa la torre per Aguero che, col destro, sporco, buca Nyland.



10' - Aguero si libra in aria, all'interno dell'area di rigore: colpo di testa pericoloso, ma che non centra lo specchio della porta difesa da Nyland.



3' - El Ghazi stacca libero in area di rigore: ma il colpo di testa dell'ex Ajax finisce alto. Brivido sulla schiena di Bravo.